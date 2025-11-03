Блинкова поднялась на 32 строчки в рейтинге WTA, Шнайдер покинула топ-20

Российская теннисистка Анна Блинкова поднялась на 32 строчки и занимает 63-е место в рейтинге после победы на турнире в Цзюцзяне. Анна Калинская перместилась с 33-й на 35-ю позицию. Диана Шнайдер опустилась на три позиции и занимает 21-ю строчку. Мирра Андреева осталась на 9-й строчке.

<ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ

03.11.2025