Блинкова поднялась на 32 строчки в рейтинге WTA, Шнайдер покинула топ-20

WTA представила обновленный рейтинг теннисистов.
Российская теннисистка Анна Блинкова поднялась на 32 строчки и занимает 63-е место в рейтинге после победы на турнире в Цзюцзяне. Анна Калинская перместилась с 33-й на 35-ю позицию. Диана Шнайдер опустилась на три позиции и занимает 21-ю строчку. Мирра Андреева осталась на 9-й строчке.
Продолжает лидировать в рейтинге белоруска Арина Соболенко. Второе место занимает полька Ига Свентек, американка Коко Гауфф — на третьей строчке.
Рейтинг WTA, версия от 3 ноября:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9870 очков;
2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8195;
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6563;
4 (4). Аманда Анисимова (США) — 5887;
5 (5). Джессика Пегула (США) — 5183;
6 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4350;
7 (7). Мэдисон Киз (США) — 4335;
8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4325;
9 (9). Мирра Андреева (Россия) — 4319;
10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3375...
17 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2209...
21 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 1866...
30 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 1558...
33 (35). Анна Калинская (Россия) — 1461...
47 (48). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1184...
51 (50). Анастасия Потапова (Россия) — 1131...
63 (95). Анна Блинкова (Россия) — 1018...
88 (72). Полина Кудерметова (Россия) — 822...
96 (97). Оксана Селехметьева (Россия) — 783.
