WTA. Новости
3 ноября, 10:30

Блинкова поднялась на 32 строчки в рейтинге WTA, Шнайдер покинула топ-20

Сергей Ярошенко
Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press

WTA представила обновленный рейтинг теннисистов.

Российская теннисистка Анна Блинкова поднялась на 32 строчки и занимает 63-е место в рейтинге после победы на турнире в Цзюцзяне. Анна Калинская перместилась с 33-й на 35-ю позицию. Диана Шнайдер опустилась на три позиции и занимает 21-ю строчку. Мирра Андреева осталась на 9-й строчке.

Продолжает лидировать в рейтинге белоруска Арина Соболенко. Второе место занимает полька Ига Свентек, американка Коко Гауфф — на третьей строчке.

Рейтинг WTA, версия от 3 ноября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9870 очков;

2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8195;

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6563;

4 (4). Аманда Анисимова (США) — 5887;

5 (5). Джессика Пегула (США) — 5183;

6 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4350;

7 (7). Мэдисон Киз (США) — 4335;

8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4325;

9 (9). Мирра Андреева (Россия) — 4319;

10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3375...

17 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2209...

21 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 1866...

30 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 1558...

33 (35). Анна Калинская (Россия) — 1461...

47 (48). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1184...

51 (50). Анастасия Потапова (Россия) — 1131...

63 (95). Анна Блинкова (Россия) — 1018...

88 (72). Полина Кудерметова (Россия) — 822...

96 (97). Оксана Селехметьева (Россия) — 783.

  • Симон Вирсаладзе

    Поднялась Блинкова, а на заглавном фото зачем-то падшая Шнайдер

    03.11.2025

