Блинкова проиграла 117-й ракетке мира Фрухвиртовой во втором круге турнира в Нинбо

Россиянка Анна Блинкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA 250 в Нинбо.

Во втором круге 40-я ракетка мира проиграла чешке Линде Фрухвиртовой, которая занимает 117-е место в рейтинге, со счетом 3:6, 6:3, 1:6. Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут.

За выход в полуфинал турнира Фрухвиртова поборется с Лючией Бронцетти (Италия).

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Линда Фрухвиртова (Чехия) — Анна Блинкова (Россия, 4) — 6:3, 3:6, 6:1