Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 20:17

Блинкова проиграла Свентек в четвертьфинале турнир в Бад-Хомбурге

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла польке Иге Свентек в 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге.

Матч завершился со счетом 3:6, 2:6. Девушки провели на корте 1 час 12 минут.

39-я ракетка мира Блинкова 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 2. На счету 1-й ракетки мира Свентек 2 эйса, ни одной двойной и 3 реализованных брейк-пойнат из 4.

В полуфинале травяного турнира Свентек сыграет с итальянкой Лючией Бронцетти.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ига Свентек (Польша, 1) — Анна Блинкова (Россия) — 6:3, 6:2

Теннис
Анна Блинкова
Ига Свентек
4
Обсудить
Читайте также
Владимир Аитов: регбист, врач, узник немецких концлагерей. История русского спортсмена
Американская гимнастка Симона Байлз вернется на соревнования после двухлетнего перерыва
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о судьбе Суровикина
На юге Москвы с рельсов сошел грузовой состав
Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором завода «Москвич»
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Касаткина вышла в полуфинал турнира в Истборне