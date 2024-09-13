Блинкова вышла в финал парного турнира в Монастире

Сегодня, 20:46
Россиянка Анна Блинкова и египтянка Майар Шериф вышли в финал парного турнира в Монастире.
В полуфинале теннисистки обыграли дуэт Анита Вагнер/Екатерина Яшина (Босния и Герцеговина/Россия) в двух сетах со счетом 6:1, 6:2. Матч длился 51 минуту.
В финале Блинкова и Шериф сыграют с россиянками Алиной Корнеевой и Анастасией Захаровой.
Монастир (Тунис)
Турнир WTA Jasmin Open Tunisia
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Анна Блинкова/Майар Шериф (Россия/Египет) — Анита Вагнер/Екатерина Яшина (Босния и Герцеговина/Россия) — 6:1, 6:2