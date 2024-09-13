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Сегодня, 20:46

Блинкова вышла в финал парного турнира в Монастире

Руслан Минаев
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Россиянка Анна Блинкова и египтянка Майар Шериф вышли в финал парного турнира в Монастире.

В полуфинале теннисистки обыграли дуэт Анита Вагнер/Екатерина Яшина (Босния и Герцеговина/Россия) в двух сетах со счетом 6:1, 6:2. Матч длился 51 минуту.

В финале Блинкова и Шериф сыграют с россиянками Алиной Корнеевой и Анастасией Захаровой.

Монастир (Тунис)

Турнир WTA Jasmin Open Tunisia

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Анна Блинкова/Майар Шериф (Россия/Египет) — Анита Вагнер/Екатерина Яшина (Босния и Герцеговина/Россия) — 6:1, 6:2

Теннис
Анна Блинкова

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