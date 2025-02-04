Блинкова пробилась во второй круг турнира к Румынии

Россиянка Анна Блинкова победила испанку Сару Соррибес Тормо в первом круге турнира в Клуж-Напока — 6:2, 6:2. Матч длился 1 час 20 минут. Блинкова сделала за игру 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. Во втором круге 71-я ракетка мира сыграет с победительницей матча Элла Зайдель (Германия, Q) — Жаклин Кристьян (Румыния, 8). Клуж-Напока (Румыния) Турнир WTA Transylvania Open Призовой фонд 275 094 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Анна Блинкова (Россия) — Сара Соррибес Тормо (Испания, Q) — 6:2, 6:2