Блинкова проиграла Стирнс на старте турнира в Торонто

Российская теннисистка Анна Блинкова в двух сетах уступила американке Пейтон Стирнс в первом круге турнира в Торонто.

Матч длился 1 час 19 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу представительницы США. Блинкова за игру ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Стирнс 3 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге американка сыграет против своей соотечественницы Мэдисон Кис.

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Пейтон Стирнс (США) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 6:3