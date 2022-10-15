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Сегодня, 20:33

Блинкова сыграет против итальянки Паолини в финале турнира в Италии

Иван Торопцев
Корреспондент

Определился соперник россиянки Анны Блинковой по финалу турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния).

В финале россиянка сыграет против итальянки Ясмин Паолини, которая в полуфинале победила китаянку Ван Сиюй — 7:5, 4:6, 6:3.

Финал Ясмин Паолини — Анна Блинкова состоится в воскресенье, 16 октября. Начало запланировано на 18.30 по московскому времени.

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Ясмин Паолини (Италия) — Ван Сиюй (Китай, 7) — 7:5, 4:6, 6:3

Теннис
Анна Блинкова
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Блинкова обыграла Потапову и вышла в финал турнира в Румынии