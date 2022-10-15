Блинкова сыграет против итальянки Паолини в финале турнира в Италии

Сегодня, 20:33
Определился соперник россиянки Анны Блинковой по финалу турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния).
В финале россиянка сыграет против итальянки Ясмин Паолини, которая в полуфинале победила китаянку Ван Сиюй — 7:5, 4:6, 6:3.
Финал Ясмин Паолини — Анна Блинкова состоится в воскресенье, 16 октября. Начало запланировано на 18.30 по московскому времени.
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Ясмин Паолини (Италия) — Ван Сиюй (Китай, 7) — 7:5, 4:6, 6:3