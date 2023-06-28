Блинкова сыграет со Свентек на турнире в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла Лейлу Фернандес из Канады во втором круге турнира в Бад-Хомбурге (Германия) — 7:5, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 36 минут.

Блинкова сделала 5 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17. На счету Фернандес 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В следующем круге 24-летняя россиянка встретится с Игой Свентек из Польши.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Блинкова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада) — 7:5, 6:2