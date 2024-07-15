Блинкова уступила 151-й ракетке мира в первом круге турнира в Палермо

Российская теннисистка Анна Блинкова в первом круге турнира в Палермо уступила австралийке Астре Шарме со счетом 0:6, 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. На счету 25-летней россиянки 4 двойные ошибки и реализованный брейк-пойнт из 6. При этом Блинкова вела во втором сете со счетом 5:3, но проиграла 4 гейма подряд.

Во втором круге 151-я ракетка мира встретится с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Майар Шериф (Египет).

Палермо (Италия)

Турнир WTA 35 Palermo Ladies Open

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Астра Шарма (Австралия) — Анна Блинкова (Россия, 6) — 6:0, 7:5