Блинкова проиграла Томлянович в первом круге турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Анна Блинкова в первом круге турнира в Бирмингеме уступила австралийке Айле Томлянович со счетом 2:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. На счету 25-летней россиянки эйс, 4 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 12.

Во втором круге Томлянович встретится с Чжу Линь из Китая, которая обыграла румынку Сорану Кирстя.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Classic

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Айла Томлянович (Австралия) — Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 6:1

Чжу Линь (Китай) — Сорана Кирстя (Румыния, 3) — 7:6 (7:2), 6:2