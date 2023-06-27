Блинкова в паре с Грачевой проиграли дуэту Сизикова/Циммерманн в первом круге турнира в Бад Хомбурге

Анна Блинкова (Россия) в паре с Варварой Грачевой (Франция) проиграли дуэту Яна Сизикова (Россия)/ Кимберли Циммерманн (Бельгия) в первом круге турнира в Бад Хомбурге — 2:6, 6:1, 7:10. В следующем круге Сизикова и Циммерманн сыграют с парой Эри Ходзуми/Моника Никулеску (Япония/Румыния). Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия) Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, трава Парный разряд Первый круг Яна Сизикова/Кимберли Циммерманн (Россия/Бельгия, 2) — Анна Блинкова/Варвара Грачева (Россия/Франция) — 6:2, 1:6, 10:7