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Сегодня, 18:24

Блинкова в паре с Грачевой проиграли дуэту Сизикова/Циммерманн в первом круге турнира в Бад Хомбурге

Руслан Минаев
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Анна Блинкова (Россия) в паре с Варварой Грачевой (Франция) проиграли дуэту Яна Сизикова (Россия)/ Кимберли Циммерманн (Бельгия) в первом круге турнира в Бад Хомбурге — 2:6, 6:1, 7:10.

В следующем круге Сизикова и Циммерманн сыграют с парой Эри Ходзуми/Моника Никулеску (Япония/Румыния).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Яна Сизикова/Кимберли Циммерманн (Россия/Бельгия, 2) — Анна Блинкова/Варвара Грачева (Россия/Франция) — 6:2, 1:6, 10:7

Анна Блинкова
Варвара Грачева
Яна Сизикова
0
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