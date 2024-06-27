Блинкова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Германии

Сегодня, 17:19
Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла бразильянку Беатрис Хадад Майу в матче 1/8 финала турнира в Бад Хомбург (Германия) — 6:3, 7:5. Встреча длилась 1 час 46 минут.
Россиянка два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. У Хаддад-Майя три эйса, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.
В следующем круге Блинкова встретится с болгаркой Викторией Томовой.
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt
Призовой фонд 922 573 доллара
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Блинкова (Россия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 4) — 6:3, 7:5