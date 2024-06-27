Блинкова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Германии

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла бразильянку Беатрис Хадад Майу в матче 1/8 финала турнира в Бад Хомбург (Германия) — 6:3, 7:5. Встреча длилась 1 час 46 минут.

Россиянка два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. У Хаддад-Майя три эйса, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Блинкова встретится с болгаркой Викторией Томовой.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Блинкова (Россия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 4) — 6:3, 7:5