Блинкова вышла в третий круг турнира в Гонконге

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла Присциллу Хон из Австралии во втором круге турнира в Гонконге — 6:1, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 7 минут.

Блинкова сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Хон ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем круге россиянка сыграет с победительницей пары Ван Синьюй (Китай, 4) — Сара Соррибес Тормо (Испания).

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023

Призовой фонд 259 303 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Блинкова (Россия, 5) — Присцилла Хон (Австралия) — 6:1, 6:3