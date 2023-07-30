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Сегодня, 01:50

Бондар и Парри вышли в финал парного турнира в Лозанне

Сергей Разин
корреспондент
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Венгерская теннисистка Анна Бондар в паре с Диан Парри из Франции в полуфинале турнира в Лозанне обыграла Данилу Якупович из Словении и Данку Ковинчич из Черногории.

Встреча продолжалась 1 час 59 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:7 (2:7), 10:8. На счету победительниц эйс и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В финале турнира Бондар и Парри встретятся с россиянкой Аминой Аншбой и Анастасией Детюк из Чехии.

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Анна Бондар/Диан Парри (Венгрия/Франция, 3) — Данила Якупович/Данка Ковинчич (Словения/Черногория) — 7:5, 6:7 (2:7), 10:8

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