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Сегодня, 11:42

Беккер: «Для Свентек важно, чтобы Соболенко продолжала прибавлять»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде немецкий теннисист Борис Беккер высказался о соперничестве в женском теннисе.

«Женщинам нужно соперничество не меньше, чем мужчинам. Для Джоковича важны Надаль и Федерер. Для Иги важно, чтобы Соболенко продолжала прибавлять, чтобы Мухова продолжала хорошо играть. Это же касается Онс Жабер и Кори Гауфф. Для меня это лучшие теннисистки», — приводит слова Беккера Eurosport.

Первая ракетка мира полька Ига Свентек стала победительницей «Ролан Гаррос» — 2023. В финале соревнований польская теннисистка обыграла чешскую спортсменку Каролину Мухову (6:2, 5:7, 6:4).

Теннис
Арина Соболенко
Борис Беккер (теннис)
Ига Свентек
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