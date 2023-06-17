Беккер: «Для Свентек важно, чтобы Соболенко продолжала прибавлять»

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде немецкий теннисист Борис Беккер высказался о соперничестве в женском теннисе.

«Женщинам нужно соперничество не меньше, чем мужчинам. Для Джоковича важны Надаль и Федерер. Для Иги важно, чтобы Соболенко продолжала прибавлять, чтобы Мухова продолжала хорошо играть. Это же касается Онс Жабер и Кори Гауфф. Для меня это лучшие теннисистки», — приводит слова Беккера Eurosport.

Первая ракетка мира полька Ига Свентек стала победительницей «Ролан Гаррос» — 2023. В финале соревнований польская теннисистка обыграла чешскую спортсменку Каролину Мухову (6:2, 5:7, 6:4).