Британка Дарт обыграла Марино в первом круге турнира WTA в Ноттингеме

Сегодня, 14:45
Британка Хэрриет Дарт обыграла канадку Ребекку Марино (6:4, 6:2) в матче первого круга турнира в Ноттингеме.
Во втором круге Дарт встретится с победителем пары Ангелина Калинина (Украина, 5) — Нурия Паррисас-Диас (Испания).
Ноттингем (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) — Ребекка Марино (Канада) — 6:4, 6:2
Магда Линетт (Польша, 3) — Оливия Гадеки (Австралия, Q) — 6:4, 6:4