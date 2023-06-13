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Сегодня, 14:45

Британка Дарт обыграла Марино в первом круге турнира WTA в Ноттингеме

Виктория Кравченко
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Британка Хэрриет Дарт обыграла канадку Ребекку Марино (6:4, 6:2) в матче первого круга турнира в Ноттингеме.

Во втором круге Дарт встретится с победителем пары Ангелина Калинина (Украина, 5) — Нурия Паррисас-Диас (Испания).

Ноттингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) — Ребекка Марино (Канада) — 6:4, 6:2

Магда Линетт (Польша, 3) — Оливия Гадеки (Австралия, Q) — 6:4, 6:4

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