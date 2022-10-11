Британская теннисистка Радукану прекратила сотрудничество с Турсуновым

Британская теннисистка Эмма Радукану прекратила сотрудничество с российским тренером Дмитрием Турсуновым, сообщает издательство Express.

По информации источника, спортсменка будет работать с бывшим тренером Энди Маррея по физической подготовке Джезом Грином.

Турсунов начал тренировать Радукану в июле 2022 года. Лучшим результатом спортсменки при российском тренере стал полуфинал турнира категории WTA 250 в Сеуле. За последние 16 месяцев теннисистка сменила четырех тренеров.

19-летняя спортсменка является победительницей одного турнира «Большого шлема» и одного турнира WTA. Радукану занимает 68-е место в мировом рейтинге.