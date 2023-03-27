Бычкова — о смене гражданства спортсменами: «А что в этом такого?»

Российская теннисистка Екатерина Бычкова поделилась мнением о спортсменах, меняющих гражданство.

«А что в этом такого? Это было и 10, и 20 лет назад. Раньше люди меняли гражданство по разным причинам, никто косо не смотрел.

Кто-то живет и тренируется долгое время в Европе и им так удобнее. Другие женятся или выходят замуж. Не надо на это обращать внимание, у каждого своя жизнь.

Елена Рыбакина тоже давно сменила гражданство. Варвара Грачева только подала документы, ей же могут и отказать. Не думаю, что сейчас все спортсмены задумаются о подобной процедуре", — приводит слова Бычковой Legalbet.

Российская теннисистка Варвара Грачева завершила подачу заявления на получение французского гражданства, сообщает L'Equipe. По сведениям источника, 22-летняя россиянка в ближайшее время может получить французское гражданство. С 2016 года спортсменка тренируется в Каннах.