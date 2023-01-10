Макинрой — о Свентек: «Никогда не видел, чтобы молодая женщина так скользила по углам, — она напоминает мне Новака»

Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой поделился мнением о польской теннисистке Иге Свентек.

«Я думаю, что прямо сейчас она, безусловно, лучший игрок, она фантастическая спортсменка. Никогда не видел, чтобы молодая женщина так скользила по углам, — она немного напоминает мне Новака. Я был бы удивлен, если бы она не выиграла еще хотя бы пару Открытых чемпионатов Франции. Она научилась играть на харде, так что нет никаких сомнений в том, что она фаворитка на каждом турнире, в котором играет.

Она должна быть осторожна со своим графиком. Я не думаю, что у нее будут победные серии из 37 матчей, потому что теперь, очевидно, за ней станут больше охотиться. Но я буду очень удивлен, если она не выиграет еще кучу турниров «Большого шлема», — приводит Eurosport слова Макинроя.

В сезоне-2022 польская теннисистка завоевала восемь титулов, включая победы на Открытом чемпионате Франции и Открытом чемпионате США.