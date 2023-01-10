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Сегодня, 14:01

Макинрой — о Свентек: «Никогда не видел, чтобы молодая женщина так скользила по углам, — она напоминает мне Новака»

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой поделился мнением о польской теннисистке Иге Свентек.

«Я думаю, что прямо сейчас она, безусловно, лучший игрок, она фантастическая спортсменка. Никогда не видел, чтобы молодая женщина так скользила по углам, — она немного напоминает мне Новака. Я был бы удивлен, если бы она не выиграла еще хотя бы пару Открытых чемпионатов Франции. Она научилась играть на харде, так что нет никаких сомнений в том, что она фаворитка на каждом турнире, в котором играет.

Она должна быть осторожна со своим графиком. Я не думаю, что у нее будут победные серии из 37 матчей, потому что теперь, очевидно, за ней станут больше охотиться. Но я буду очень удивлен, если она не выиграет еще кучу турниров «Большого шлема», — приводит Eurosport слова Макинроя.

В сезоне-2022 польская теннисистка завоевала восемь титулов, включая победы на Открытом чемпионате Франции и Открытом чемпионате США.

Источник: https://www.eurosport.co.uk/tennis/australian-open/2023/iga-swiatek-has-no-real-weaknesses-by-far-the-best-player-eurosport-experts-on-star-ahead-of-austral_sto9298507/story.shtml
Теннис
Джон Макинрой
Ига Свентек
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