Бывшая первая ракетка мира Мугуруса завершила карьеру

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса объявила об уходе из профессионального тенниса.

В январе 2023 года спортсменка сообщала, что берет перерыв в карьере.

«Я чрезвычайно благодарна всем людям, которые помогали и сопровождали меня на этом пути. Теперь я готова начать новую главу в своей жизни, которая наверняка будет каким-то образом связана с теннисом и спортом», — сказала Мугуруса на пресс-конференции в Мадриде.

30-летняя испанка является бывшей первой ракеткой мира. За карьеру он выиграла два турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2016 и Уимблдон-2017), а также Итоговый турнир WTA (2021). Всего на ее счету 15 титулов WTA (из них десять — в одиночном разряде).