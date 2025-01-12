Бывшая первая ракетка мира Навратилова призвала к перезапуску системы ВАДА

Бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова считает, что системе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) необходим перезапуск.

«Всю систему необходимо разрушить и запустить заново. Сейчас ВАДА находится под пристальным вниманием из-за дела китайских пловцов и случая со Свентек. Мы пытаемся поймать тех, кто нарушил правила, а не тех, кто нанес на их тела запрещенный массажный крем или дал запрещенное снотворное», — рассказала Навратилова в подкасте Tennis Channel Live.

В прошлом году стало известно, что в допинг-пробе польской теннисистки Иги Свентек от августа 2024 года обнаружили триметазидин. Как выяснилось, причиной незначительного загрязнения стал препарат с мелатонином, который можно купить в Польше.

Специалисты ITIA пришли к выводу, что допинг попал в организм спортсменки случайно и без ее «значительной вины или халатности». Теннисистку отстранили на один месяц.