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6 января, 23:48

Бывшая первая ракетка мира в паре Мирза завершит карьеру в феврале на турнире в Дубае

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывшая первая ракетка мира в паре Саня Мирза завершит карьеру на февральском турнире в Дубае.

«Мне 36 лет, и, если честно, мое тело изношено, это главная причина. И у меня больше нет душевных сил так на себя давить. Я перешла в профессионалы в 2003 году. Приоритеты меняются, и теперь для меня в приоритете не доводить свое тело до предела каждый день», — написала теннисистка в социальных сетях.

«Если честно, я такой человек, что мне нравится делать все на своих условиях. Поэтому я не хочу уходит из-за травмы. Так что я тренировалась.

Я планирую попрощаться на турнире в Дубае», — добавила Мирза.

Саня Мирза
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