Касаткина: «Я счастлива начать новую главу своей жизни и представлять Австралию на мировой арене»

Бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своих первых впечатлениях после смены спортивного гражданства.

29 марта 27-летняя спортсменка заявила, что теперь на турнирах будет представлять Австралию. В понедельник WTA официально сменила флаг Касаткиной в рейтинге.

«Честно признаться, сейчас все ощущается по-другому. Не буду врать. Для меня это эмоционально, так что мне нужно привыкнуть. Но я очень счастлива начать новую главу своей жизни и представлять Австралию на мировой арене. Учитывая все, что происходит в моей предыдущей стране, отмечу, что у меня не было особого выбора. Если я хочу быть собой, нужно было сделать этот шаг. И в конце концов я это сделала», — цитирует Касаткину Bounces.

Теннисистка добавила, что Австралия является для нее местом, где она может быть собой, поэтому она рада быть частью этой страны.

Касаткина занимает 12-е место в мировом рейтинге. За свою карьеру она выиграла девять турниров на уровне WTA, восемь из которых — в одиночном разряде. В 2022 году ей присвоили звание заслуженного мастера спорта России.