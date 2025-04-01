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1 апреля, 12:17

Касаткина: «Я счастлива начать новую главу своей жизни и представлять Австралию на мировой арене»

Алина Савинова
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
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Бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своих первых впечатлениях после смены спортивного гражданства.

29 марта 27-летняя спортсменка заявила, что теперь на турнирах будет представлять Австралию. В понедельник WTA официально сменила флаг Касаткиной в рейтинге.

«Честно признаться, сейчас все ощущается по-другому. Не буду врать. Для меня это эмоционально, так что мне нужно привыкнуть. Но я очень счастлива начать новую главу своей жизни и представлять Австралию на мировой арене. Учитывая все, что происходит в моей предыдущей стране, отмечу, что у меня не было особого выбора. Если я хочу быть собой, нужно было сделать этот шаг. И в конце концов я это сделала», — цитирует Касаткину Bounces.

Дарья Касаткина на&nbsp;Открытом чемпионате Австралии в&nbsp;2025 году.Биография Дарьи Касаткиной: жизнь и карьера бывшей первой ракетки России

Теннисистка добавила, что Австралия является для нее местом, где она может быть собой, поэтому она рада быть частью этой страны.

Касаткина занимает 12-е место в мировом рейтинге. За свою карьеру она выиграла девять турниров на уровне WTA, восемь из которых — в одиночном разряде. В 2022 году ей присвоили звание заслуженного мастера спорта России.

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Теннис
Дарья Касаткина
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