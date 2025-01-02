Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 13:14

Калинская в паре с Хон вышла в полуфинал турнира в Брисбене

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российская теннисистка Анна Калинская и австралийка Присцилла Хон обыграли представительницу Тайваня Чань Хаочин и украинку Людмилу Киченок в четвертьфинале парного турнира в Брисбене.

Встреча длилась 1 час 25 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу российско-австралийского дуэта. За матч Калинская и Хон 2 раза подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 13.

В полуфинале соревнований россиянка и австралийка сыграют против Тимеа Бабош из Венгрии и американки Николь Меличар.

Ранее Калинская завершила свое выступление в одиночном разряде на турнире в Брисбене. Во втором круге она уступила американке Эшлин Крюгер со счетом 3:6, 3:6.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Присцилла Хон/Анна Калинская (Австралия/Россия, WC) — Чань Хаочин/Людмила Киченок (Тайвань/Украина, 1) — 7:6 (7:4), 6:2

Теннис
Анна Калинская
Читайте также
В Англии найдена живой пропавшая без вести 52 года назад женщина
Число погибших в результате стрельбы в Черногории выросло до 12 человек
Габриэла Дабровски играла весь сезон, проходя лечение рака груди
Как футболисты отрывались на Новый год
Непомнящий и Карлсен разделили титул чемпиона мира по блицу
СК РФ обвинил четырех боевиков ВСУ в терактах на территории Курской области
Сегодня
Вчера
Неделя