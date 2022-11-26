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26 ноября, 17:22

Каролин Гарсия: «Моя мечта, вернее, цель — победить на турнире «Большого шлема»

Чемпионка итогового турнира WTA Гарсия подвела итоги сезона-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
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Чемпионка итогового турнира WTA Каролин Гарсия подвела итоги сезона-2022.

«Я считаю, что для меня нет ничего невозможного. Вот так я и оказалась там, где я сейчас. Я не ставила задачу сыграть в этом году на итоговом. Моей целью было вернуться в тур здоровой. Если бы я закончила сезон в топ-20 или топ-30, мы были бы рады.

Моя мечта, вернее, цель с тех пор, как я начала играть, — победить на турнире «Большого шлема». И часто говорят, что победа на «Большом шлеме» приближает тебя к первому месту в рейтинге», — приводит слова Гарсии WeLoveTennis.

Гарсия стала победительницей Итогового турнира WTA, обыграв в решающем матче представительницу Белоруссии Арину Соболенко. Также в 2022 году француженка выиграла четыре турнира WTA.

Гарсия завершила сезона на четвертой строчке мирового рейтинга WTA.

Источник: WeLoveTennis
Теннис
Каролин Гарсия
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