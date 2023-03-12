Радукану о невезении с травмами: «Я ко всему готова, потому что у меня уже есть титул US Open»

Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану прокомментировала невезение с травмами.

В Индиан-Уэллс она играет с повреждением запястья и во втором круге победила Магду Линетт (7:6 (7:3), 6:2).

— Чувствую себя лучше, чем в последние дни. Не скажу, что на 100 процентов, но лучше.

— Вы вызывали врача по ходу матча, он снова смотрел запястье. Какая у вас травма?

— Да, немного обработал. И я все еще могу выигрывать матчи на таком уровне. Справляюсь. В детали вдаваться не буду (улыбается). Иногда задумываешься, как такое невезение возможно (улыбается). Но потом я быстро понимаю, что ты хозяйка своей судьбы. И я уже выиграла US Open, мне уже повезло. Так что и невезение нужно принимать. Я ко всему готова, потому что он у меня уже есть, — сказала Радукану на пресс-конференции.

В третьем круге Радукану встретится с Беатрис Хаддад Майей из Бразилии.