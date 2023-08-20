Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 16:24

Мухова — о дебюте в топ-10: «В конце 2022 года я была вне топ-200. Так что это невероятно»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала свой дебют в топ-10. Она войдет туда после турнира в Цинциннати, в котором вышла в финал.

«По-моему, в конце прошлого года я была даже вне топ-200. Так что это невероятно. Я всегда надеялась и верила, что смогу туда попасть, но никогда не знаешь. В прошлом проблемой было здоровье, оно всегда меня останавливало. А теперь я до конца жизни могу говорить, что была в числе 10 лучших теннисисток мира. Это большое достижение», — сказала Мухова на пресс-конференции.

В полуфинале турнира WTA 1000 в Цинциннати 26-летняя чешка обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко. За титул Мухова поборется с американкой Коко Гауфф.

Теннис
Арина Соболенко
Каролина Мухова
Кори Гауфф
0
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гауфф — о первой победе над Свентек: «Не хотела такую статистику, как у Монфиса с Джоковичем»