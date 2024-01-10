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Сегодня, 11:51

Чесноков доволен игрой Павлюченковой на турнире в Аделаиде

Виктория Кравченко
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что россиянка Анастасия Павлюченкова одерживает прекрасные победы на турнире в Аделаиде.

«Я рад за Павлюченкову, она в первом круге обыграла [Беатрис] Хаддад-Майю, сейчас Синякову победила. С ней играть непросто, она иной раз выдает совершено гениальные матчи, однако, мне кажется, что Настя играла с небольшим преимуществом. Потрясающие победы, она находится в хорошей форме, никому не будет легко в матче против нее», — сказал Чесноков ТАСС.

В среду Павлюченкова победила чешку Катерину Синякову в матче второго круга турнира в Аделаиде и вышла в четвертьфинал, в котором сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

Источник: https://tass.ru/sport/19697925
Анастасия Павлюченкова
Андрей Чесноков
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Павлюченкова победила Синякову и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде