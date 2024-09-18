Чесноков надеется, что на украинку Ястремскую не будут давить за тренировку с россиянином

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков надеется, что украинская теннисистка Даяна Ястремская не будет подвергнута давлению из-за тренировки с россиянином Егором Навразиди.
Спортсмены провели тренировку в академии Патрика Муратоглу. Ранее Ястремская заявляла, что не будет жать руку спортсменам из России.
«Здорово, что они вышли на тренировку. Я в этом ничего особенного не вижу, это абсолютно нормально для спортсменов. Когда я выхожу на корт, я не спрашиваю у соперника, какая у него национальность. Я надеюсь, что на Ястремскую не будет никакого давления со стороны политиков», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
Ястремская занимает 35-е место в рейтинге WTA, на ее счету три титула под эгидой организации.