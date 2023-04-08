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Сегодня, 13:51

Чесноков назвал фаворитку матча между Касаткиной и Жабер в полуфинале турнира в Чарльстоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков считает Онс Жабер фаворитом противостояния 1/2 финала турнира в Черльстоне против Дарьи Касаткиной.

«Жабер уже давно хорошо не играла и сейчас она должна показать достойный теннис. Я думаю, что она фаворит этого матча. Что касается Касаткиной, она тоже давно не показывала ничего и по сетке в последнее время проигрывает на ранних стадиях. Уже пора начать играть, как говорится», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

Матч Жабер — Касаткина состоится 8 апреля.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10783706-chesnokov-nazval-favoritku-matcha-mezhdu-kasatkinoj-i-zhaber-v-polufinale-turnira-v-charlstone.html
Теннис
Дарья Касаткина
Онс Жабер
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