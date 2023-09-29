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Сегодня, 18:57

Чесноков назвал главную сенсацию четвертьфиналов турнира в Токио

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказал мнение о встрече российской теннисистки Вероники Кудерметовой с Игой Швентек из Польши на турнире в японском Токио.

«Для меня большей неожиданностью в Токио стало не поражение Касаткиной, а победа Кудерметовой над второй ракеткой мира Швентек. В этом году они уже встречались на турнирах в Дохе и Мадриде, и тогда Вероника выиграла всего три гейма за два матча. А сейчас выбила польку. Для меня это главная сенсация. Тем более, что перед этим в Америке Кудерметова вообще все провалила. Так что сейчас это очень хороший результат для нее», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

В полуфинале турнира Кудерметова встретится со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой. Матч между ними пройдет 30 сентября.

26-летняя россиянка является финалисткой 1 турнира «Большого шлема» в парном разряде и победительницей 7 турниров WTA.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11180471-chesnokov-nazval-glavnuyu-sensaciyu-chetvertfinalov-turnira-v-tokio.html
Теннис
Андрей Чесноков
Вероника Кудерметова
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