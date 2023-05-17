Чесноков назвал неожиданным выход Кудерметовой в полуфинал «Мастерса» в Риме

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал выход россиянки Вероники Кудерметовой в полуфинал турнира в Риме.

«Честно говоря, для меня это неожиданность. Игра Кудерметовой больше подходит быстрым кортам, а здесь корты земляные, медленные, поэтому меня немного удивил выход в полуфинал. Это очень хороший результат, посмотрим, сможет ли она выйти в финал», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В матче четвертьфинала турнира в Риме Кудерметова обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь. В полуфинале «Мастерса» россиянка встретится с украинкой Ангелиной Калининой. Игра пройдет 19 мая в 14.00 по московскому времени.