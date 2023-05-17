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17 мая, 16:04

Чесноков назвал неожиданным выход Кудерметовой в полуфинал «Мастерса» в Риме

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал выход россиянки Вероники Кудерметовой в полуфинал турнира в Риме.

«Честно говоря, для меня это неожиданность. Игра Кудерметовой больше подходит быстрым кортам, а здесь корты земляные, медленные, поэтому меня немного удивил выход в полуфинал. Это очень хороший результат, посмотрим, сможет ли она выйти в финал», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В матче четвертьфинала турнира в Риме Кудерметова обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь. В полуфинале «Мастерса» россиянка встретится с украинкой Ангелиной Калининой. Игра пройдет 19 мая в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/17768459
Теннис
Андрей Чесноков
Вероника Кудерметова
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