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2 апреля, 22:55

Чесноков назвал плюсы и минусы для Касаткиной после смены гражданства

Дарик Агаларов
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков в разговоре с «СЭ» рассказал о преимуществах и недостатках для Дарьи Касаткиной после смены спортивного гражданства на австралийское.

«Даша теперь будет беспрепятственно принимать участие во всех турнирах, не страдая из-за вопроса визы. С другой стороны — налог в Австралии просто космический. По кошельку бьет это очень серьезно. Она выступает под флагом Австралии, но, может, она останется резидентом России, паспорт нашей страны Даша не выбросила же. Всегда может вернуться сюда», — сказал Чесноков «СЭ».

2 апреля Касаткина в своем первом матче под флагом Австралии победила американку Лорен Дэвис во втором круге турнира в Чарльстоне (6:1, 6:1).

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Теннис
Андрей Чесноков
Дарья Касаткина
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