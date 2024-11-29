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Допинг

Сегодня, 11:22

Чесноков — о дисквалификации Свентек: «Всего один месяц за положительную допинг-пробу — это просто смешно»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился мнением об отстранении второй ракетки мира из Польши Иги Свентек на один месяц за нарушение антидопинговых правил.

«Понимаете, одним дают 18 месяцев за то, что они пропускают допинг-тесты, притом что тесты они не проваливают, а другим всего один месяц за положительную пробу, это просто смешно. Был случай, когда Серена Уильямс просто выгнала допинг-офицера — любого бы за это дисквалифицировали, но не Серену. Это очередной раз показывает, что отношение к спортсменам в мире неодинаковое», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В допинг-пробах Свентек был обнаружен триметазидин, который мог попасть в организм теннисистки с загрязненным снотворным.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Чесноков
Ига Свентек
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