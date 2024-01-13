Чесноков назвал успехом выступление Касаткиной на турнире в Аделаиде

Теннисист Андрей Чесноков отреагировал на поражение Дарьи Касаткиной в финале турнира категории WTA-500, проходившего в Аделаиде (Австралия).

«Касаткина вышла в финал, это уже хорошо. Можно сказать, что это успех. Она достаточно хорошо сыграла последние два турнира. Турнир в Аделаиде — это дополнительная подготовка к Australian Open, где в первом круге ей предстоит сыграть против очень тяжелого соперника. Касаткина сыграла в финале, это хороший результат. Финал турнира WTA-500 — это всегда почетно, но, когда, например, в финале проигрывает Соболенко, для нее это провал. В прошлом году Дарья тоже играла в финале турнира в Аделаиде, а затем в первом круге Australian Open проиграла Грачевой. Хотелось бы, чтобы этого не произошло в нынешнем году. На Australian Open чуть другая атмосфера, чуть другие корты», — приводит слова Чеснокова Metaratings.ru.

В финале турнира WTA в Аделаиде Касаткина проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко 3:6, 2:6.