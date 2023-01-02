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Сегодня, 13:10

Чесноков не считает трагедией поражение Касаткиной от 102-й ракетки мира

Иван Торопцев
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал поражение Дарьи Касаткиной от чешки Линды Носковой (3:6, 7:6 (7:2), 3:6) в матче первого круга турнира WTA в Аделаиде (Австралия).

«Я видел в игре эту Носкову, хорошая теннисистка, я думаю, что она должна подняться высоко в этом году. Это начало сезона, например, если бы Касаткина играла против 40-й ракетки мира, ей было бы, возможно, проще, чем против 102-й ракетки мира. Касаткина проиграла 102-й ракетке мира, если бы уступила 202-й, то я бы сказал, что это не подарок. Вообще, начинать новый сезон непросто, всегда идет такая нагрузка предсезонная, многие так себя нагружают, что в первых матчах чувства мяча нет, зато потом они раскрываются по ходу сезона, ничего страшного, что она проиграла. Каждая победа дает уверенность в своих силах, посмотрим, сезон только начинается, думаю, что никакой трагедии нет.
Когда Касаткина в прошлом году проиграла в первом круге на US Open англичанке Хэрриет Дарт, это было большей неожиданностью для меня, чем это поражение. Тогда она так пассивно играла, что это было ужасно смотреть, это была не Касаткина. Здесь ничего страшного нет, сколько у нее будет матчей в этом году, сколько турниров. Будет ужасно, если она в следующем турнире и на Australian Open проиграет на раннем этапе, тогда уже можно будет сказать, что у Касаткиной есть проблемы в этом году. От игрока такого уровня мы ждем большего, что она показала в дебюте. Победа придает уверенность, это не совсем хорошо, что она проиграла, но и нет как таковой трагедии», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

25-летняя Касаткина занимает восьмое место в рейтинге WTA.

Источник: https://tass.ru/sport/16733309
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