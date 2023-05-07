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Сегодня, 14:22

Чесноков не удивлен победе Соболенко над Свентек в финале турнира в Мадриде

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков назвал феноменальным финал турнира в Мадриде, в котором белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла представительницу Польши Игу Свентек.

«Такие матчи — это украшение сезона. Обе теннисистки потрясающе играли! Такие скорости показали спортсменки. Соболенко играла нереально здорово от начал и до конца! Я могу сказать, что я не удивлен этой победой, потому что Соболенко играла лучше просто. Феноменальный финал! Украшение сезона 2023 года», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

Эта победа стала третьей для Соболенко в текущем сезоне. Ранее белоруска выиграла турнир в Аделаиде и Открытый чемпионат Австралии. Всего на счету 25-летней теннисистки 13 побед на турнирах WTA в одиночном разряде.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10852640-chesnokov-ya-ne-udivlen-chto-sobolenko-obygrala-sventek-v-finale-turnira-v-madride.html
Теннис
Арина Соболенко
Ига Свентек
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