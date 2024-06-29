Чесноков оценил игру Шнайдер на турнире в Бад-Хомбурге

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал выступление российской теннисистки Дианы Шнайдер на турнире в Бад-Хомбурге (Германия).

28 июня россиянка победила американку Эмму Наварро в полуфинале турнира — 7:5, 2:6, 6:3.

«Шнайдер очень здорово играет на этом турнире. Сейчас она находится в хорошей форме и уже одержала здесь несколько потрясающих побед. Первый сет она выиграла в борьбе, уступала по ходу третьей партии, но смогла отыграться. Она хорошо играла и заслужила выход в финал», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В финале Шнайдер встретится с Викторией Томовой из Болгарии.