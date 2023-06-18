Чесноков: «Александрова играла потрясающее — один из лучших ее матчей на траве»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил победу россиянки Екатерины Александровой в финале травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе.

«Финал между Кудерметовой и Александровой — это офигеть просто! Я даже не думал, что Александрова так здорово играет на траве. Ждал финала Кудерметова — Самсонова. Александрова классно играет на траве. Это весомая и хорошая для нее победа! Что не получилось у Кудерметовой? Просто Александрова играла потрясающее — один из лучших ее матчей на траве. Играла легко и свободно, все получалось. Честно, не ожидал от нее такого», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

В финале турнира Александрова в трех сетах обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову. Она во второй раз стала победителем турнира на травяном покрытии.