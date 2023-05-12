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Сегодня, 18:01

Чесноков отреагировал на сухое поражение Павлюченковой в матче со Свентек

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал матч второго круга турнира в Риме, в котором первая ракетка мира Ига Свентек обыграла Анастасию Павлюченкову со счетом 6:0, 6:0.

«Ничего страшного нет, что Настя проиграла с таким счетом. Она только возвращается после травмы, и этот результат для нее не особо показательный. Из русскоязычных Соболенко, Рыбакина, Жабер могут навязать борьбу. Из представительниц России никого не вижу — результаты говорят сами за себя, их вынесли в одну калитку. Вот Рыбакина дважды ее в этом году обыграла. Честно говоря, в Майами Ига просто не играла, потому что увидела, что идет по сетке на Рыбакину — испугалась и не захотела начинать турнир. Сейчас грунтовый сезон, где Свентек почти невозможно остановить. Вот где Свентек и могла проиграть, так это в Мадриде, ибо там быстрые корты, а тут другое положение дел», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

Свентек в третьем круге сыграет с победительницей пары Леся Цуренко (Украина) — Бернарда Пера (США).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10864559-chesnokov-otreagiroval-na-suhoe-porazhenie-pavlyuchenkovoj-v-matche-so-shventek.html
Теннис
Анастасия Павлюченкова
Андрей Чесноков
Ига Свентек
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