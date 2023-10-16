Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 17:50

Чесноков о словах Касаткиной: «То, что она сказала, я серьезно не воспринимаю»

Дарья Касаткина.
Фото AFP
Telegram Дзен

Российский теннисист Андрей Чесноков в комментарии для «СЭ» отреагировал на эмоциональное заявление Дарьи Касаткиной.

Спортсменка резко и с использованием нецензурной лексики раскритиковала организацию турниров, заявив, что теннис — худший вид спорта в плане логистики.

«Ну, сказала она, и что? Последний матч она проиграла 3:6, 0:6. Если бы она выиграла, то, может, по-другому сказала бы. Согласен ли я со словами Касаткиной, что в плане логистики хуже тенниса спорта нет? Вы ее спросили, какой самый лучший? Убирать туалеты — тоже спорт. Все может быть. Кому-то нравится это делать. Она на эмоциях это сказала. Может, она завтра проснется и скажет, что теннис — самый лучший вид спорта.
Все познается в сравнении. Когда у нас это есть — мы относимся безалаберно. Когда у нас все отбирают, то мы совсем по-другому на это смотрим и реагируем. Мне иногда теннис тоже был противен, когда я был игроком. Но когда я сломал ногу и ходил 8 месяцев на костылях, у меня началась переоценка ценностей. То, что она сказала, я серьезно не воспринимаю», — сказал Чесноков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

14 октября Касаткина проиграла Барборе Крейчиковой из Чехии в полуфинале турнира в Чжэнчжоу — 3:6, 0:6. 15 октября стало известно, что россиянка поднялась на одну строчку в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Теннис
Дарья Касаткина
2
Обсудить
Читайте также
Медведев и, скорее всего, Рублев. Кто из россиян сыграет на итоговых турнирах
«Амур» оштрафует Хохлачева на месячную зарплату за прыжок на машину
Школьники сломали семилетнему однокласснику позвоночник в Санкт-Петербурге
Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии
Жительницу Забайкалья задержали за шпионаж в пользу Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Макарова победила украинку Байндль в первом круге турнира в Клуж-Напоке