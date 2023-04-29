Чесноков: «Андреева играет неудобно для соперника, но преимущество будет у Соболенко»

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился мыслями о предстоящем матче россиянки Мирры Андреевой с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко в рамках 1/8 финала турнира в Мадриде.

«Мирра очень здорово передвигается по корту. Хорошо справляется за счет ног, к тому же прекрасно чувствует мяч. Сейчас у нее потрясающее состояние. На данный момент самое лучшее, что может быть в ее карьере — пик ее формы. Андреева играет неудобно для соперника. Все свои удары направляет к линии, и не могу сказать, что Соболенко быстрая. Но, думаю, все-таки преимущество будет у Арины», — приводит Sport24 слова Чеснокова.

Матч между Андреевой и Соболенко пройдет 1 мая. Начало — в 12.00 по московскому времени.