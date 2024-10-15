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Сегодня, 09:56

Чесноков пожелал Соболенко стать первой ракеткой мира по итогам года

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что белорусская теннисистка Арина Соболенко заслуживает быть первой ракеткой мира по итогам 2024 года.

«В женском теннисе будет очень интересная концовка сезона. Осталось две претендентки на звание первой ракетки мира по итогам года, и я надеюсь, что ею станет Соболенко, все-таки она провела потрясающий сезон, выиграла два турнира Большого шлема, а Свентек только один. На мой взгляд, это было бы справедливо, но все решится на Итоговом турнире», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Итоговый турнир WTA состоится в Саудовской Аравии со 2 по 9 ноября. На данный момент Соболенко занимает второе место в рейтинге WTA, отставая от польки Иги Свентек на 69 очков.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Чесноков
Арина Соболенко
Ига Свентек

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