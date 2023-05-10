Чесноков прокомментировал победу Павлюченковой над Эррани на турнире в Риме

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил победу россиянки Анастасии Павлюченковой над Сарой Эррани из Италии на турнире в Риме.

«Я думаю, что Павлюченковой очень повезло с соперницей, сейчас Эррани далека от своей лучшей формы. Она играет слишком мягко, и, конечно, Павлюченкова этим воспользовалась. Сегодня она все попадала по углам, поэтому и победила. Но учитывая, что Анастасия давно не играла и что ее соперница входит в первую сотню мирового рейтинга, это неплохая победа», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Во втором круге Павлюченкова сыграет с Игой Свентек из Польши. Игра пройдет 12 мая.