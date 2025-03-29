Чесноков — о смене гражданства Касаткиной: «Грустно это все, но это реальность»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился мнением о смене спортивного гражданства теннисисткой Дарьей Касаткиной на австралийское.

Ранее 27-летняя россиянка заявила, что теперь на турнирах будет представлять Австралию.

«Грустно это все, но это реальность. Я думаю, будет много ненависти в ее адрес, будут люди, которые назовут предателем, но я не из их числа, потому что она многое сделала для российского тенниса, была в десятке мирового рейтинга, и я продолжу за нее болеть. С одной стороны, это потеря, с другой стороны, в Кубке Билли Джин Кинг мы не играем, следующие Олимпийские игры пройдут в 2028 году. Так что не все так страшно, но очень грустно», — цитирует Чеснокова ТАСС.

27-летняя Касаткина на данный момент занимает 12-е место в рейтинге WTA (3061 очко). За свою карьеру она выиграла 9 турниров WTA (8 в одиночном разряде). В 2022 году ей присвоили звание заслуженного мастера спорта России.