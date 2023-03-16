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Сегодня, 13:24

Чесноков раскритиковал решение WTA вынести предупреждение Потаповой за выход на корт в футболке «Спартака»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков заявил, что решение WTA вынести предупреждение россиянке Анастасии Потаповой за выход на корт в футболке «Спартака» вызывает недоумение.

«Я не понимаю, что такого сделала Потапова. Ну, вышла она в футболке «Спартака». Если выходить в вещах фабрики «Большевичка», это тоже будет криминал? У нас нет гимна и флага, но «Спартак» — это просто спортивный клуб, за который она болеет, ничего страшного в этом нет, он не имеет никакого отношения к политике. Я не понимаю, что происходит, почему за это нужно выносить предупреждение? Это просто глупость, каким образом они хотят еще наказать нашу страну», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

12 марта российская теннисистка вышла на матч третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе против американки Джессики Пегулы в футболке «Спартака», за что позже получила предупреждение от WTA.

Источник: https://tass.ru/sport/17282249
Теннис
Анастасия Потапова
Андрей Чесноков
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Тарпищев удивился решению WTA вынести Потаповой предупреждение за выход на матч в футболке «Спартака»