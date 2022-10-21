Чесноков рассказал, чего не хватает Касаткиной для лидерства в рейтинге WTA

Бывший российский теннисист и тренер Андрей Чесноков поделился мнением об игре Дарьи Касаткиной.

«Касаткина — сформировавшаяся теннисистка с хорошо поставленной игрой. В нынешнем сезоне она является одной из сильнейших в женском туре. Даша демонстрирует технически очень разнообразный теннис: может и подкрутить, и укоротить, и выйти к сетке. Плюс — она всегда хорошо готова физически... Касаткина могла бы претендовать даже на лидерство в мировом рейтинге, если бы не один недостаток. Иногда она играет слишком мягко — настолько, что по ходу матча теряет инициативу. Особенно это касается подачи. Сама по себе подача у нее неплохая, достаточно плотная. Вот только навылет она подает очень редко», — приводит слова Чеснокова Betonmobile.ru.

Ранее Касаткина впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир WTA. Также в 1/8 финала турнира в Гвадалахаре она уступила россиянке Анне Калинской (2:6, 6:2, 3:6), отыграв пять матчболов.