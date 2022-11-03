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Сегодня, 15:14

Чесноков рассказал, за счет чего Касаткина может обыграть Гауфф на Итоговом турнире WTA

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Победитель 7 турниров ATP Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча Дарьи Касаткиной с американкой Кори Гауфф на Итоговом турнире WTA. Их встреча пройдет 4 ноября.

По словам Чеснокова, обе теннисистки сейчас практически равные соперницы.

«Американка обычно хорошо действует на задней линии. Но у Касаткиной есть свои козыри. Например, она может противопоставить сопернице очень вариативную игру», — приводит слова Чеснокова Betonmobile.ru.

Чесноков отметил психологическую составляющую в поединке Касаткина — Гауфф.

«В пользу Даши может сказаться и психология. Дело в том, что обе спортсменки свой первый матч на турнире проиграли. Но если Касаткина в поединке против польки Свентек была аутсайдером, то Гауфф в противостоянии с француженкой Гарсия выступала в качестве фаворита. Потерпев неудачу на старте, американка может занервничать, потерять уверенность в себе. Это будет на руку Касаткиной», — добавил Чесноков.

Ранее 25-летняя Касаткина проиграла польке Иге Свентек (2:6, 3:6).

Источник: https://betonmobile.ru/chesnokov-obyasnil-za-schet-chego-kasatkina-mozhet-obyigrat-gauff-na-itogovom-turnire-wta
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