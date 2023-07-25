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Сегодня, 13:21

Чесноков считает, что 16-летней Мирре Андреевой пора выиграть титул WTA

Ана Горшкова
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился мнением о 16-летней россиянке Мирре Андреевой.

«Я считаю, что Мирра Андреева показывает очень зрелый теннис. Она может выиграть этот турнир, и ей уже пора выиграть титул WTA. Она играет очень неудобно для соперниц, возвращает практически все мячи, и это сильно давит на ее соперниц», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

24 июля Андреева обыграла украинку Даяну Ястремскую (6:0, 6:2) в матче первого круга турнира в Лозанне. В следующем круге она сыграет с представительницей Венгрии Анной Бондарь.

Мирра Андреева. Мирра повесила «баранку» украинке Ястремской. Так россиянка поквиталась за сестру

Источник: ТАСС
Андрей Чесноков
Мирра Андреева
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