Чесноков считает, что 16-летней Мирре Андреевой пора выиграть титул WTA

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился мнением о 16-летней россиянке Мирре Андреевой.

«Я считаю, что Мирра Андреева показывает очень зрелый теннис. Она может выиграть этот турнир, и ей уже пора выиграть титул WTA. Она играет очень неудобно для соперниц, возвращает практически все мячи, и это сильно давит на ее соперниц», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

24 июля Андреева обыграла украинку Даяну Ястремскую (6:0, 6:2) в матче первого круга турнира в Лозанне. В следующем круге она сыграет с представительницей Венгрии Анной Бондарь.