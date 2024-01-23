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Сегодня, 11:23

Чесноков считает, что Калинской будет трудно выйти в полуфинал Australian Open

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь находится в очень хорошей форме, поэтому россиянке Анне Калинской будет трудно выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

«До начала турнира я говорил, что если кто-то в женской сетке из наших теннисисток выйдет в четвертьфинал, это уже будет огромный успех. Если говорить конкретно о матче, то, с одной стороны, хорошо, что Калинской досталась китаянка, а не Соболенко, но с другой, китаянка сейчас на подъеме, она в очень хорошей форме и показывает крепкую хорошую игру. Я думаю, Калинской будет трудно выйти в полуфинал, но если она сыграет в свой лучший теннис, шансы у нее будут», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Ранее Калинская обыграла итальянку Жасмин Паолини (6:4, 6:2) и впервые вышла в четвертьфинал на турнирах «Большого шлема».

Источник: https://tass.ru/sport/19791119
Теннис
Australian Open
Андрей Чесноков
Анна Калинская
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